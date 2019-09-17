12 способов увеличить посещаемость блога в ЖЖ

Я никогда особо не заморачивался посещаемостью своего блога. В том смысле, что, конечно, следил за ней, но не предпринимал никаких телодвижений в сторону увеличения. Статистика посещений сама по себе медленно, но верно росла с тех пор, как я стал за ней следить с помощью счетчиков от Google и Яндекса. Когда-то у меня была задача минимум достичь пятьсот посещений в день, потом я стал ждать, когда счетчик доползет до тысячи визитов. И как только я достиг заветной цифры, случилось странное. Где-то в апреле этого года посещаемость резко упала примерно на четверть. Я думал, что это какая-то флуктуация, такое уже бывало, но за три месяца количества посетителей так и не прибавилось, и стала заметна тенденция, что падение продолжилось, пускай и не такое резкое.
Тут я решил немного почитать про продвижение сайтов и попытаться исправить положение дел, использовав ряд советов сеошников для своего тревел-блога в ЖЖ. Какие же методы я применил и насколько это повысило посещаемость?
Сразу скажу, что все, что я прочитал про SEO мне не понравилось. Научным подходом там и не пахнет, а я как бывший физтех сразу это чувствую. В общем, все эти рекомендации на уровне заклинаний и шаманства и верификации не подлежат. Дальше я для краткости буду опускать фразу "якобы помогает" к описанию проделанных шагов.
Также предупреждаю, что это всего лишь личный опыт, а не руководство к раскрутке блога. Я глубоко в тему не погружался, поэтому специалистам по оптимизации мои действия могут показаться наивными или даже вредными. Так что буду рад критике и полезным советам в комментариях.
Для начала скажу, что бывает несколько типов трафика. В применении к ЖЖ можно выделить два вида:
1. Постоянный. Вы ведете интересный журнал, на вас подписываются все новые и новые люди. И постепенно каждый ваш пост читает все большее количество людей. В общем, это наша френдлента и подписки.
2. Поисковый. Вы ведете полезный журнал, поэтому, когда люди ищут какую-то информацию в поисковике попадают к вам в блог.
Первый пункт у меня всегда хромал. Тревел-блог с кучей картинок и описанием достопримечательностей не самое веселое чтение, поэтому я тут никогда не претендовал на топ. Есть и объективный фактор, по мере того, как ЖЖ переставал быть соцсетью, количество потенциальных читателей все больше сокращалось. Сейчас даже из главной страницы Livejournal, на которой, спасибо редакторам, я относительно регулярно свечусь, приходят максимум 2-3 тысячи читателей на пост. Тут можно улучшить ситуацию, скажем, чередуя тревел с желтухой, используя кликбейтные заголовки, сообщества по взаимному посещению постов и т.п. Но это совсем не мое.
Основные посетители моего блога приходят из поисковых систем. ЖЖ прекрасен тем, что посты не умирают после выхода, а продолжают жить годами, привлекая новых читателей, который находят их через Гугл или Яндекс. Так что я нацелился на повышение поискового трафика и далее информация будет именно об этом. Итак, мои 12 способов повысить количество посетителей в блоге.
1. Заголовок блога. Довольно долго у меня был залихватский заголовок "Кошаки жрут траву". Он мне нравился, но совершенно не отражал сути журнала. Поисковикам по нраву, когда заголовок соответствует содержанию. Плюс, заголовок отражается в поиске и читатель, который ищет, что посмотреть в Бобруйске, скорее ткнет на ссылку со словом путешествие в заголовке, чем на кота-торчка.
2. Дизайн блога. Livejournal - древний монстр, многие его темы слишком тяжелы по коду и самое важное - некорректно отображаются на мобильных устройствах. Поисковики сейчас очень любят мобильный трафик, поэтому ваш сайт должен быть оптимизирован под мобилки. До этого моя страница отображалась на мобильных устройствах в порезанном виде, как оказалось. В ЖЖ есть небольшой выбор таких современных и легких тем, а найти среди них не "вырви глаз" по дизайну еще сложнее. По сути я нашел только одну такую тему, которую вы сейчас и видите.
3. Размер блога. ЖЖ очень долго грузится, а поисковики любят быстрые сайты Эту проблему я до сих пор полностью не решил, т.к. очевидно ограничен в изменении движка. Все что мог сделать - это поменял дизайн на относительно легкий, плюс уменьшил количество постов на страницу. Так же максимально поотрубал все свистелки и перделки жж, я имею в виду виджеты: облако тегов, сайд бар, календарь и т.д. Увы, ничего не могу поделать со своими постами, я люблю делать огромные рассказы с кучей фоток, они довольно тяжелы в загрузке. Отсюда следующий пункт.
4. Оптимизация фотографий. В какой-то момент я махнул рукой на размер картинок, типа сейчас у всех быстрый интернет, пусть будет качество получше в ущерб размеру. Это неверно, как я писал выше, поисковики любят быстрые сайты, а огромный размер моих картинок тянет блог на дно. Поэтому последнее время стал ужимать картинки до 200-300 килобайт. Все равно это более 10 мегабайт на пост при моих объемах графомании, но тут пока не готов идти на жертвы.
5. Обновление старых постов. Я давно уже заметил, что все-таки со временем старые посты помирают. Туда перестают заходить люди, случается это примерно через пять-шесть лет после выхода поста. Старые рассказы начинают топить сами поисковики, плюс работает психология. При выборе ссылки, из выпавших при поиске, человек ткнет на рассказ о Бобруйске 2019-го года вероятнее, чем на рассказ 2012-го года. Так что я обновил содержание и изменил даты у наиболее популярных древних рассказов на текущий год. Сразу скажу, что пока это самый действенный способ оптимизации. Он почти сразу дал результат, по этим постам посещаемость выросла почти в два раза. А всего-то поменял дату, благо ЖЖ дает это делать. Сделаю ремарку, что тут я стараюсь быть честным и всегда обновляю информацию в рассказе на текущую дату.
6. Заголовки постов. Тоже важный фактор, как для алгоритмов поисковиков так и для поведения читателей. До кликбейта в стиле "Я пришел в ярость, когда увидел в Бобруйске ЭТО" я пока не дошел, но кое-что поправил. И тоже заметно помогло. Заголовки типа "12 самых интересных мест города Бобруйска" оказались гораздо привлекательнее в поиске, чем мои старые унылые названия "37. Бобруйск: от улицы Собакевича до площади Ноздрева, часть шестая".
7. Название картинок. Поисковики любят, когда картинки имеют текстовый идентификатор (т.е. заполненные поля title и alt). Плюс это помогает попасть в ваш журнал, когда люди что-то ищут по картинкам. Так что стараюсь теперь прописывать эти тэги к каждой картинке. Раньше Яндекс фото делал это массово, но увы он благополучно сдох. Фотосервис Livejournal так не умеет. Так что занятие очень муторное, пока делаю через макрос в Excel, наверняка есть более удобный и быстрый способ
8. Ключевые слова. Тут надо понимать, кого вы хотите заманить в ваш журнал, и какая вообще миссия у вашего блога. Я свой уютный представляю, как этакий микропутеводитель по городам для туристов. Если человеку надо быстро сориентироваться, что же посмотреть в Бобруйске, то мой блог может быть полезен. Опять-таки, по ключевому слову Париж к вам никто не придет. Оно слишком популярно. Надо искать что-то более узкое, но относительно популярное. Я для себя выбрал три основных запроса: что посмотреть, отзыв и достопримечательности. В сочетании с названием города они неплохо работают и полностью отвечают содержанию моего жж. Так что в каждом рассказе я использую эту тройку.
9. Убрать внутренние ссылки. Тут я, оказывается, действовал абсолютно неверно. На главной странице у меня были сотни ссылок на все рассказы, более того в каждом посте я пихал еще кучу ссылок по теме в конец, чтобы людям было удобнее найти нужный рассказ в моем блоге, плюс еще подключил виджет с похожими статьями от Livejournal. Да, поисковики любят хорошую перелинковку. Но каждая ссылка забирает вес страницы и делится им с ссылкой. Так что я полностью убрал все ссылки с главной страницы, удалив сайдбар, и перенеся оглавление из главной страницы в отдельный пост. Также почистил ссылки в подвале многих постов, заменив их одной ссылкой на оглавление. На самом деле статистика показывала, что по ним мало, кто ходил, так что потери в количестве просмотров страниц на один визит не произошло. Навигация стала проще и понятнее, остались тэги и появилось хорошее оглавление. Кому надо - найдут.
10. Добавить внутренние ссылки. Тем не менее внутренние ссылки важны и нужны. Кроме ссылки на оглавление, я даю в рассказе три-четыре ссылки с нужным анкором (текст внутри ссылки), который также очень важен. Например, ссылка с текстом "отзыв о Бобруйске" лучше, чем просто "Бобруйск". Кроме пользы для поисковиков это дает еще маленький бонус при воровстве вашего контента. Многие сайты тупо передирают содержимое и ленятся почистить ссылки, таким образом при краже получаем дополнительную внешнюю ссылку на свой блог.
11. Оригинальный текст. Порой очень хочется просто выложить фоточки из поездки, а текст прямо никак не идет. Особенно в моем случае это характерно для природных достопримечательностей. Ну, что там про них напишешь? Однако, текст нужен. Чем больше зацепок в тексте для поисковиков, тем большее количество разнообразных запросов он удовлетворит. Второй момент, что текст должен быть оригинальным. В конечном итоге мы тревел-блогеры все равно переписываем всякую фактологию и историю из разных мест. В какой-то момент я стал забивать из-за недостатка времени и тупо копипастил источник. Это плохо для поисковиков, они вполне справедливо начинают считать вашй сайт плагиатом. Все-таки надо учиться излагать своими словами.
12. Без фанатизма. Ну, это самое главное. Блог должен приносить
В заключении для сравнения выложу картинку, как я выгляжу на фоне популярных тревел-блогеров Livejournal. Сейчас есть множество ресурсов для проверки посещаемости, но я по традиции пользуюсь SimilarWeb. Мда, расти есть куда, скажем прямо.
Вот такие 12 нехитрых способов, которыми я пытаюсь поднять посещаемость своего тревел-блога. Пока что удалось прервать падению и даже немного подрасти, но до мартовского пика еще далеко. Обещаю подвести итоги ближе к концу года.
Journal information